Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen vor der Kreuzung "Hasenloch" - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 17.35 Uhr, kam es auf dem Abfahrtsast der Autobahnanschlussstelle Lörrach Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 66-jähriger Fahrer eines weißen BMW befuhr den Abfahrtsast der Autobahnanschlussstelle Lörrach Mitte in Richtung der Kreuzung "Hasenlosch". Hierbei kollidierte er mit einem in gleicher Richtung fahrenden 54-jährigen Fahrer eines dunklen VW Golf. In der Folge kam der 66-jährige BMW-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden ebenfalls 66-jährigen BMW-Fahrer. Anschließend kollidierte der weiße BMW mit einer weiteren entgegenkommenden 60-jährigen Fahrerin eines Mercedes-Benz. Ein weiterer 71-jähriger Fahrer eines Opel, welchem auch dem weißen BMW entgegenkam, konnte eine Kollision verhindern. Vier Beteilige wurden leicht verletzt. Die gesamte Schadenshöhe wird auf etwa 85.000 Euro geschätzt. Bei drei Fahrzeugen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Aufgrund des Schadensausmaßes musste die Zufahrt zur Autobahn A 98 für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 22.15 Uhr konnte die Sperrung des Streckenabschnittes wieder aufgehoben werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

