Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Müßmattstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 27.11.2025, 20.00 Uhr bis Freitag, 28.11.2025, 08.00 Uhr, wurde ein grauer Mercedes Benz, A-Klasse von einem anderen Fahrzeug hinten links beschädigt. Der Mercedes-Benz stand von dem Anwesen Müßmattstraße Hausnummer 43. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

