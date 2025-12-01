POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Müßmattstraße - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 27.11.2025, 20.00 Uhr bis Freitag, 28.11.2025, 08.00 Uhr, wurde ein grauer Mercedes Benz, A-Klasse von einem anderen Fahrzeug hinten links beschädigt. Der Mercedes-Benz stand von dem Anwesen Müßmattstraße Hausnummer 43. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.
