FW Flotwedel: Waldbrand zwischen Oppershausen und Offensen beschäftigt die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel

Oppershausen (ots)

Am Mittag des 10. Mai 2025 wurde die Ortsfeuerwehr Oppershausen um 12:58 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Wald in der Nähe des örtlichen Segelflugplatzes alarmiert. Noch während die Kräfte aus Oppershausen auf der Anfahrt waren, wurde die Alarmstufe erhöht, welches den Einsatzleitwagen aus Langlingen sowie die Ortsfeuerwehr Wienhausen auf den Plan rief.

Am Segelflugplatz eingetroffen konnten die Einsatzkräfte durch die vor Ort befindlichen Segelflieger, welche die Brandstelle aus der Luft erblicken konnten, in die Lage eingewiesen und konnten somit gezielt zum Brandort gelotst werden.

Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte einen Flächenbrand auf circa 200 Quadratmetern Fläche vor. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren und spezieller Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung vorgenommen. Parallel hierzu wurde eine weitläufige Erkundung der umliegenden Flächen durchgeführt und eine Wasserversorgung aus einem landwirtschaftlichen Brunnen hergestellt.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde dann ein Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Lachendorf, welches sich gerade einsatzbereit im Lachendorfer Ortsgebiet aufhielt, zusätzlich zur Einsatzstelle beordert. Ebenfalls wurden die Ortsfeuerwehren Offensen und Bockelskamp nachalarmiert, um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen. Diese Kräfte konnten jedoch vorerst in Bereitstellung bleiben und kamen nicht zum Einsatz.

Nach knapp einer Stunde konnten dann die ersten Einsatzkräfte dann aus dem Einsatz entlassen werden. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten konnte der Gesamteinsatz nach knapp anderthalb Stunden beendet werden.

Im Einsatz waren insgesamt 52 Einsatzkräfte aus sechs Ortsfeuerwehren, sowie ein Streifenwagen der Polizei. Hinsichtlich der Brandursache können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

