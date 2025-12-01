PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Erneut Brand in Weingut ausgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 29.11.2025, ist in einem Weingut in der Hauptstraße in Gottenheim erneut ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen; nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Bereits am 23. November war es in dem Weingut zu einem Brand gekommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens eine Million Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei aufgrund der Spurenlage sowohl beim ersten als auch beim zweiten Feuer von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
