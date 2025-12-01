Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vermisstensuche - Hubschrauber im Einsatz - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit Montagmorgen, 01.12.2025, 09:00 Uhr läuft in Bad Säckingen ein größerer Sucheinsatz nach einer 61-jährigen Person, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen eingesetzt. Auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des DRK, der Bergwacht und der Polizei konnten bisher den Vermissten nicht finden. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an. Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-saeckingen-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell