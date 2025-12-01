PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vermisstensuche - Hubschrauber im Einsatz - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit Montagmorgen, 01.12.2025, 09:00 Uhr läuft in Bad Säckingen ein größerer Sucheinsatz nach einer 61-jährigen Person, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen eingesetzt. Auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des DRK, der Bergwacht und der Polizei konnten bisher den Vermissten nicht finden. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an. Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-saeckingen-vermisstenfahndung/

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 16:33

    POL-FR: Breitnau, B31, Höllental: Autofahrer fährt zweimal auf vorausfahrenden Pkw auf

    Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 30.11.2025, gegen 21:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer die B31 aus Fahrtrichtung Hinterzarten kommend in Richtung Freiburg. Auf Höhe der Einfahrt Posthalde fuhr der 42-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache zweimal auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Durch den Aufprall auf das vorausfahrende Auto entstand Sachschaden in ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:04

    POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Müßmattstraße - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 27.11.2025, 20.00 Uhr bis Freitag, 28.11.2025, 08.00 Uhr, wurde ein grauer Mercedes Benz, A-Klasse von einem anderen Fahrzeug hinten links beschädigt. Der Mercedes-Benz stand von dem Anwesen Müßmattstraße Hausnummer 43. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren