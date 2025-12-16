PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Bittstädt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 14-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit einer Simson den Weg vom Ortszentrum in Richtung Kiesgrube. Der Mopedfahrer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, womit er offenbar nicht einverstanden war. Er versuchte zu flüchten. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass weder das Moped versichert war, noch der Fahrzeugführer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem trug der 14-Jährige keinen Helm. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Sachschaden verursacht

    Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen beabsichtigten gewaltsam in eine Werkstatt eines Lebenshilfewerkes im Gewerbepark "Am Wald" einzudringen. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und ließen folglich von ihrem Vorhaben ab. Es wurde Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 22.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

    Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 14. Dezember, 20.30 Uhr und gestern, 11.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kesselbrunn". Im weiteren Verlauf entwendeten der oder die Täter unter anderem ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" im Wert von rund 2.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0325109/2025) entgegen. (jd) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren