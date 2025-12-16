Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Bittstädt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 14-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit einer Simson den Weg vom Ortszentrum in Richtung Kiesgrube. Der Mopedfahrer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, womit er offenbar nicht einverstanden war. Er versuchte zu flüchten. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass weder das Moped versichert war, noch der Fahrzeugführer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem trug der 14-Jährige keinen Helm. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell