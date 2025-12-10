Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Verkehrsunfall auf der A2

Braunschweig (ots)

A2 Rtg. Hannover, Kreuz Nord

10.12.25, 06.00 Uhr

35-Jähriger LKW-Fahrer verstorben

Heute Morgen ist es auf der A2 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aufgrund einer Nachtbaustelle kam es zuvor zu einer Staubildung. Gegen 06.00 Uhr ist dann ein LKW auf einen am Stauende stehenden LKW im Bereich des Kreuz Nord aufgefahren, der dann aufgrund der Wucht des Aufpralls auf einen weiteren LKW aufgeschoben wurde.

Folglich wurde der Fahrer des auffahrenden LKW in seinem erheblich beschädigten Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Aufgrund es entstandenen Trümmerfelds, der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die A2 in Richtung Hannover voll gesperrt. Mit technischer Unterstützung konnte der Fahrer des unfallverursachenden LKW durch Rettungskräfte geborgen werden. Es konnte allerdings nur noch der Tod des 35-Jährigen festgestellt werden.

Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Durch die Autobahnpolizei wurde die A2 zunächst ab der Anschlussstelle BS-Flughafen gesperrt. Später sperrte die Autobahnmeisterei die Fahrtrichtung bereits ab BS-Ost, wo der Verkehr auch abgeleitet wurde. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs entstanden nicht unerhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Großraum Braunschweig. Allein auf der A2 bildete sich ein Rückstau von ca. acht Kilometern.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 75.000 Euro

Die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen sollen im Verlauf des Nachmittags abgeschlossen werden.

