Polizei Braunschweig

POL-BS: Drohungen gegen Berufsschule

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heinrich-Büssing-Ring

09.12.25, 07.15 Uhr

34-Jähriger zunächst in Gewahrsam genommen

Heute Morgen teilten Verantwortliche einer Berufsschule am Heinrich-Büssing-Ring der Polizei mit, dass es seitens eines Schülers zu Drohungen gegenüber der Schule gekommen ist. Eigenverantwortlich habe die Schule den Betrieb für den heutigen Tag bereits auf Online-Unterricht umgestellt.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller betreffenden Personen wurden folglich alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen initiiert. Zügig konnte daraufhin der verantwortliche Schüler am Hauptbahnhof angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde er einer Dienststelle zugeführt. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurden keine gefährlichen Gegenstände oder Waffen aufgefunden. Auch sonst konnten keinerlei Erkenntnisse gewonnen werden, die eine konkrete Gefährdung durch den 34-Jährigen begründen. Ergebnis einer Vernehmung ist, dass Unstimmigkeiten mit der Schule die Ursache für seine ausgesprochenen Drohungen gewesen sein könnten.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet. Nach einer Gefährderansprache wurde er wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 11:31

    POL-BS: Zeugenaufruf - Körperverletzung in Straßenbahn

    Braunschweig (ots) - Straßenbahn Linie 1, Höhe Haltestelle Schmalbachstraße, 27.11.2025, 19:55 Uhr Unbekannter schlägt Fahrgast Bereits Ende November ist es in der Straßenbahnlinie 1, Fahrtrichtung Wenden, zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil eines 48-Jährigen gekommen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Mann den 48-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Dadurch erlitt das Opfer ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:34

    POL-BS: Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Weststadt 06.12.25, 16.30 Uhr 63-Jährige erliegt ihren Verletzungen Am späten Samstagnachmittag ist es in der Isarstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei eine 63-jährige Fußgängerin getötet wurde. Gegen 16.30 Uhr ist dabei eine 37-Jährige mit ihrem VW Kleinbus in eine Parklücke vor den Ladengeschäften in der Isarstraße eingefahren. Dabei geriet sie auf den Fußweg und ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:19

    POL-BS: Schockanrufe häufen sich extrem

    Braunschweig (ots) - Stadtgebiet, 12.2025 Polizei verzeichnet 50 angezeigte Taten in den vergangenen Tagen Die Zahl der Schockanrufe in Braunschweig verzeichnet seit Ende November einen erheblichen Anstieg. In den letzten zwei Wochen wurden alleine 50 Taten zur Anzeige gebracht, die Dunkelziffer dürfte noch weit darüber hinaus gehen. Die Täter nutzen dabei immer die gleiche Legende: eine unbekannte Person gibt sich am ...

    mehr
