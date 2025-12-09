Polizei Braunschweig

POL-BS: Drohungen gegen Berufsschule

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heinrich-Büssing-Ring

09.12.25, 07.15 Uhr

34-Jähriger zunächst in Gewahrsam genommen

Heute Morgen teilten Verantwortliche einer Berufsschule am Heinrich-Büssing-Ring der Polizei mit, dass es seitens eines Schülers zu Drohungen gegenüber der Schule gekommen ist. Eigenverantwortlich habe die Schule den Betrieb für den heutigen Tag bereits auf Online-Unterricht umgestellt.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller betreffenden Personen wurden folglich alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen initiiert. Zügig konnte daraufhin der verantwortliche Schüler am Hauptbahnhof angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde er einer Dienststelle zugeführt. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurden keine gefährlichen Gegenstände oder Waffen aufgefunden. Auch sonst konnten keinerlei Erkenntnisse gewonnen werden, die eine konkrete Gefährdung durch den 34-Jährigen begründen. Ergebnis einer Vernehmung ist, dass Unstimmigkeiten mit der Schule die Ursache für seine ausgesprochenen Drohungen gewesen sein könnten.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet. Nach einer Gefährderansprache wurde er wieder entlassen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell