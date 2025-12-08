PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

06.12.25, 16.30 Uhr

63-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Am späten Samstagnachmittag ist es in der Isarstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei eine 63-jährige Fußgängerin getötet wurde. Gegen 16.30 Uhr ist dabei eine 37-Jährige mit ihrem VW Kleinbus in eine Parklücke vor den Ladengeschäften in der Isarstraße eingefahren. Dabei geriet sie auf den Fußweg und erfasste eine 63-jährige Frau, die sich auf dem vor den Parkreihen befindlichen Fußweg befand. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Frau und wurde zwischen dem Kleinbus und einer am Rand des Gehwegs befindlichen Mauer eingeklemmt. Durch den Unfall erlitt die Fußgängerin erhebliche Verletzungen. Trotz Ersthilfemaßnahmen und einer anschließenden medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte und einer Notärztin verstarb die 63-Jährige noch an der Unfallstelle. Die 37-jährige Fahrerin des Kleinbusses sowie ihr Beifahrer wurden nicht verletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Braunschweig. Hinzugezogen wurde ebenfalls ein Sachverständiger.

Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall werden u.a. auch Zeugen des Unfalls gesucht. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:19

    POL-BS: Schockanrufe häufen sich extrem

    Braunschweig (ots) - Stadtgebiet, 12.2025 Polizei verzeichnet 50 angezeigte Taten in den vergangenen Tagen Die Zahl der Schockanrufe in Braunschweig verzeichnet seit Ende November einen erheblichen Anstieg. In den letzten zwei Wochen wurden alleine 50 Taten zur Anzeige gebracht, die Dunkelziffer dürfte noch weit darüber hinaus gehen. Die Täter nutzen dabei immer die gleiche Legende: eine unbekannte Person gibt sich am ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:18

    POL-BS: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Weststadt 04.12.25, 22.30 Uhr Führerschein eines 18-Jährigen sichergestellt Am späten Donnerstagabend fiel einer Funkstreifenbesatzung auf der Donaustraße ein dunkler VW Golf auf, der unter starker Beschleunigung in Richtung Münchenstraße fuhr. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, den Fahrer des VW Golf zu kontrollieren. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit gelang zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren