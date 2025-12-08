Polizei Braunschweig

POL-BS: Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

06.12.25, 16.30 Uhr

63-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Am späten Samstagnachmittag ist es in der Isarstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei eine 63-jährige Fußgängerin getötet wurde. Gegen 16.30 Uhr ist dabei eine 37-Jährige mit ihrem VW Kleinbus in eine Parklücke vor den Ladengeschäften in der Isarstraße eingefahren. Dabei geriet sie auf den Fußweg und erfasste eine 63-jährige Frau, die sich auf dem vor den Parkreihen befindlichen Fußweg befand. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Frau und wurde zwischen dem Kleinbus und einer am Rand des Gehwegs befindlichen Mauer eingeklemmt. Durch den Unfall erlitt die Fußgängerin erhebliche Verletzungen. Trotz Ersthilfemaßnahmen und einer anschließenden medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte und einer Notärztin verstarb die 63-Jährige noch an der Unfallstelle. Die 37-jährige Fahrerin des Kleinbusses sowie ihr Beifahrer wurden nicht verletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Braunschweig. Hinzugezogen wurde ebenfalls ein Sachverständiger.

Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall werden u.a. auch Zeugen des Unfalls gesucht. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell