PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrskontrollen rund um den Weihnachtsmarkt

POL-BS: Verkehrskontrollen rund um den Weihnachtsmarkt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

02.12.25, 09.30 - 11.30 Uhr

Wenig Einsicht bei Radfahrenden

Am Dienstagvormittag führten Beamte des Polizeikommissariats Mitte Verkehrskontrollen in der Innenstadt durch. Grundlage war zum einen die durch den aktuell stattfindenden Weihnachtsmarkt geänderte Verkehrsführung in der Münzstraße und zum anderen die ohnehin bestehende Einbahnstraßenregelung in der Straße Marstall.

Innerhalb von zwei Stunden wurden ca. 120 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Ein Augenmerk lag dabei auf Radfahrenden. Während des Weihnachtsmarktes ist für Radfahrer ein Befahren der Münzstraße aus Richtung Dankwardstraße verboten. Die Münzstraße ist während dieser Zeit verengt und stark durch Besucher des Marktes frequentiert. Auch, weil beispielsweise Busse des ÖPNV die Münzstraße aus Richtung Waisenhausdamm passieren dürfen, würde es durch entgegenkommende Radfahrer fortlaufend zu gefährlichen Situationen kommen. Deshalb gilt aktuell die Einbahnstraßenregelung in der Münzstraße für alle Verkehrsteilnehmer.

Dieses Gebot gilt zudem immer in der Straße Marstall. Auch hier kommt es regelmäßig zu verkehrsgefährdenden Situationen und auch Unfällen, weil Radfahrer das Einfahrverbot aus Richtung der Straße Schild missachten.

Insgesamt stellten die Beamten 45 Verstöße, zumeist durch Radfahrer, fest. Darüber hinaus fehlte es bei den meisten Kontrollierten an Verständnis. Auch Erläuterungen, dass ihr Fehlverhalten äußerst gefährlich und vor allem selbstgefährdend ist, führten nicht zur Einsicht.

Während der Zeit des Weihnachtsmarktes werden derartige Kontrollen regelmäßig durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 13:58

    POL-BS: Zunächst Unbekannter attackiert junge Frau

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Innenstadt 27.11.25, 07.30 Uhr 28-Jährige verletzt Am frühen Morgen des 27. November kam es vor den Fahrstühlen im Schlosscarree zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine junge Frau. Während die 28-Jährige in diesem Bereich wartete, kam plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zu, bespuckte sie und schlug ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend riss er die Frau zu ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:35

    POL-BS: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen führt zu Vollsperrung der A2

    Braunschweig (ots) - A2, Richtung Hannover, Höhe Parkplatz Essehof 03.12.2025, 05:52 Uhr Am heutigen Morgen kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Dabei geriet ein 51-jähriger ukrainischer Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Sattelzug nach rechts von der Hauptfahrspur ab. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren