POL-BS: Taschendiebstähle in Supermärkten

Braunschweig (ots)

Querum, 03.12.2025

Präventionsaktion zur Kundensensibilisierung

In den vergangenen Wochen ist es auffallend häufig zu Taschendiebstählen in Supermärkten gekommen. Allein in einer Filiale im Bereich Querum wurden in den letzten zwei Monaten 17 Taten bei der Polizei registriert. Die Täter agieren häufig in Gruppen und lenken ihre Opfer gezielt ab, um unbemerkt Wertsachen zu entwenden. Gerade unbeaufsichtigte Handtaschen im Einkaufswagen sind leichte Beute und werden besonders häufig gestohlen. Um weitere Diebstähle zu verhindern und Kundinnen und Kunden auf das Thema aufmerksam zu machen, haben Dirk Nietzold, Hildegard Merchel, Sina Araz und Heinz-Werner Laue einen Infostand vor einem Supermarkt aufgebaut. Hierbei kamen sie mit Kundinnen und Kunden ins Gespräch, stellten Infomaterial zur Verfügung und gaben auch im Markt Präventionshinweise.

Die Polizei rät: Tragen Sie Wertgegenstände wie Geldbörsen körpernah und nutzen sie Innentaschen. Denken Sie bei Handtaschen immer daran, die Reißverschlüsse zu schließen und die Taschen am besten vor dem Körper zu tragen.

Seien sie besonders aufmerksam, wenn ihnen jemand ungewöhnlich nah kommt und lassen sie sich nicht ablenken. In der nächsten Zeit wird die Polizei Aktionen wie diese, regelmäßig und auch in anderen Stadtteilen von Braunschweig durchführen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell