POL-BS: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen führt zu Vollsperrung der A2

Braunschweig (ots)

A2, Richtung Hannover, Höhe Parkplatz Essehof 03.12.2025, 05:52 Uhr

Am heutigen Morgen kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Dabei geriet ein 51-jähriger ukrainischer Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Sattelzug nach rechts von der Hauptfahrspur ab. Dort kollidierte er mit zwei polnischen Sattelzügen, die den Ausfädelungsstreifen des Parkplatzes Essehof befuhren - darunter ein Sattelzug mit einem aufgeladenen "Tiny House". Durch die Kollision wurden sowohl der unfallverursachende Sattelzug als auch das auf dem Großraum- und Schwertransport befindliche Tiny House stark beschädigt. Teile der Ladung verteilten sich über alle Fahrspuren. Der mutmaßliche Verursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei nachfolgende Pkw wurden durch herumliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Für die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrtrichtung Hannover bis 10:30 Uhr vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab dem Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter abgeleitet. In der Folge bildete sich ein Rückstau von zeitweise über fünf Kilometern Länge. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

