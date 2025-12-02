Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme von Paketdienstfahrern

Braunschweig (ots)

Nordstadt, 27.11.2025, 13:30 Uhr

Geöffnetes Paket macht Kunden misstrauisch

Am vergangenen Donnerstag sollte einem 59-jährigen Braunschweiger ein hochwertiges Tablet durch einen Online-Versandhandel zugestellt werden. Ein Zustellversuch am Vortag war missglückt. Nach der Nennung eines Zustellpasswortes wird dem Herrn ein Paket übergeben, welches augenscheinlich schon geöffnet wurde. Im Paket befand sich kein Tablet, sondern ein Elektronikteil, was dem bestellten Gerät in Gewicht und Größe, nicht doch im Wert entspricht. Daraufhin kontaktierte der 59-Jährige die Polizei. Da zu vermuten war, dass sich das Tablet im Zustellfahrzeug befand, ist durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Durchsuchungsbeschluss erlassen worden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten mehrere geöffnete und teilweise leere Kartons festgestellt werden. Auch hochwertige Elektronikartikel wurden aufgefunden. Da sich im Fahrzeugkorpus diverse Hohlräume befanden, die als Versteckmöglichkeit für Pakete bzw. deren Inhalte genutzt wurde, wurde das Fahrzeug zum Zwecke einer anschließenden Durchsuchung beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem der Wohnsitz des Zustellers durchsucht. Dabei konnten weitere Elektronikartikel, zum Teil originalverpackt, aufgefunden werden. Zudem wurde ein augenscheinlich neuwertiges Mobiltelefon sichergestellt, dass der Zusteller bei sich trug. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen.

Am Abend des 27.11.2025 meldete sich zudem der Disponent des Zustelldienstes bei der Polizei. Er habe bei dem Fahrer, der das Paket am Tag zuvor zustellen sollte, ein Tablet aufgefunden. Dabei handelte es sich um das vom Kunden bestellte Tablet.

Beide Zusteller wurden vorläufig festgenommen und sind nun Beschuldigte in Strafverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

