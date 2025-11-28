Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahmen nach Ladendiebstahl

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

25.11.25, 13.00 - 15.00 Uhr

Zwei Männer in Haft genommen

Am Dienstag waren Fahnder des Polizeikommissariats Mitte erfolgreich, nachdem sie insgesamt drei Personen auf frischer Tat bei Ladendiebstählen betroffen haben.

Im ersten Fall fiel den Beamten ein Pärchen auf, dass sich auffällig vor den Außenaufstellern eines Bekleidungsgeschäftes aufhielt. Kurze Zeit später konnte beobachtet werden, wie sie einen Pullover aus den Auslagen nahmen und sich mit diesem entfernten. Wenige Meter weiter trennten sie die Etiketten vom entwendeten Kleidungsstück und verließen mit ihrer Beute den Bereich. Zwecks Kontrolle des Pärchens wurden weitere Beamte hinzugerufen. Derweil betraten sie allerdings ein weiteres Bekleidungsgeschäft. Hier konnte abermals beobachtet werden, wie der junge Mann einen Bekleidungsartikel an sich nahm, die Etiketten entfernte und anschließend seiner Begleitung übergab, die die Ware in ihrem Rucksack verstaute. Anschließend verließen sie gemeinsam das Geschäft. Nun erfolgte die Kontrolle und vorläufige Festnahme des Pärchens. Bei einer Durchsuchung der Beiden konnten das Diebesgut, Tatmittel, ein CS-Abwehrspray und weitere neuwertige Bekleidungsartikel aufgefunden werden.

Kurze Zeit später konnte ein weiterer junger Mann in der Innenstadt festgestellt werden, der den Beamten bereits aus vergangenen Einsätzen wegen Diebstahls bekannt war. Der 27-Jährige suchte ebenfalls zielgerichtet ein Bekleidungsgeschäft auf und begab sich dort in die Herrenabteilung. Hier zog er sich eine Winterjacke über und verließ unmittelbar darauf das Geschäft, ohne die Jacke zu bezahlen. Kurz darauf erfolgte auch hier die Kontrolle durch die Beamten.

Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig nach Vorlage aller Erkenntnisse Haftantrag gegen den 27-Jährigen. Durch das Amtsgericht Braunschweig wurde er zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Der 23-Jährige des ersten Vorfalls wurde ebenfalls beim Amtsgericht Braunschweig vorgeführt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig in U-Haft genommen. Seine 20-Jährige Begleiterin wurde wieder entlassen. Sie muss sich allerdings wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell