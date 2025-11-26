Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach Diebstahl

Braunschweig (ots)

Rühme, 26.11.2025, 01:05 Uhr

Täter nach Flucht gestellt

In den frühen Morgenstunden bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zwei Personen auf dem Gelände eines Autohauses, welche an Fahrzeugen hantierten. Die Personen überkletterten zuvor einen Zaun und gelangten so auf den Hinterhof des Autohauses. Von dort aus entwendeten sie vermutlich Fahrzeugteile und flüchteten anschließend mit einem Pkw. Durch den Sicherheitsdienst wurde die Polizei über den Vorfall informiert.

Im Rahmen unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein Pkw, welcher der Beschreibung des Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes entsprach, angehalten und kontrolliert werden. Im Pkw befanden sich zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 19 und 21 Jahren. Zudem konnten Fahrzeugteile wie eine Autobatterie, Scheinwerfer und ein Pkw-Rad aufgefunden werden. Beide Insassen wurden vorläufig festgenommen und sind nun Beschuldigte in Strafverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

