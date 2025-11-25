Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall mit Linienbus - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße

25.11.25, 07.15 Uhr

15-Jähriger leicht verletzt

Heute Morgen ereignete sich auf der Celler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher von einem Linienbus touchiert wurde.

Der Bus befuhr dabei den rechten von zwei Fahrstreifen auf der Celler Straße stadtauswärts. An einer Fußgängerampel in Höhe der Straße 'Bei dem Gerichte' leitete der Fahrer des Busses aufgrund der umschaltenden Ampel einen Bremsvorgang ein. Er kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, da der 15-jährige Jugendliche von rechts kommend bereits die Fahrbahn betreten hatte.

Auch aufgrund dessen, dass der Bus bereits sehr langsam unterwegs war, wurde der Schüler glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Vorsorglich wurde er jedoch in einem Krankenhaus vorgestellt.

Die Ermittlungen zum Unfall hat der Verkehrsunfalldienst aufgenommen. Da es zum Unfallhergang noch Unklarheiten gibt, werden auch Zeugen gesucht. Vor allem werden Angaben zur Ampelschaltung während des Unfallzeitpunkts erbeten.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell