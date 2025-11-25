PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall mit Linienbus - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße

25.11.25, 07.15 Uhr

15-Jähriger leicht verletzt

Heute Morgen ereignete sich auf der Celler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher von einem Linienbus touchiert wurde.

Der Bus befuhr dabei den rechten von zwei Fahrstreifen auf der Celler Straße stadtauswärts. An einer Fußgängerampel in Höhe der Straße 'Bei dem Gerichte' leitete der Fahrer des Busses aufgrund der umschaltenden Ampel einen Bremsvorgang ein. Er kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, da der 15-jährige Jugendliche von rechts kommend bereits die Fahrbahn betreten hatte.

Auch aufgrund dessen, dass der Bus bereits sehr langsam unterwegs war, wurde der Schüler glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Vorsorglich wurde er jedoch in einem Krankenhaus vorgestellt.

Die Ermittlungen zum Unfall hat der Verkehrsunfalldienst aufgenommen. Da es zum Unfallhergang noch Unklarheiten gibt, werden auch Zeugen gesucht. Vor allem werden Angaben zur Ampelschaltung während des Unfallzeitpunkts erbeten.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 15:24

    POL-BS: Orange Day 2025 - Polizeidirektion Braunschweig

    Braunschweig (ots) - Unter dem Motto "Orange the World" wird am 25.November 2025 auf das anhaltende Problem häuslicher und auch sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Der Aktionstag richtet den Fokus auf die Prävention sowie die Aufklärung und Unterstützung von Betroffenen. Polizeipräsident Thomas Ring: "Gewalt gegen Frauen und Mädchen bleibt in Deutschland ein gravierendes Problem. Der ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:35

    POL-BS: Unfall durch vereiste Scheiben

    Braunschweig (ots) - Innenstadt, 21.11.2025, 00:30 Uhr Fahrerin kollidiert mit Straßenlaterne In der Nacht auf Freitag versuchte eine 23-jährige Braunschweigerin mit ihrem Pkw in der Innenstadt zu wenden. Aufgrund der durch die Minusgrade vereisten und beschlagenen Scheiben kollidierte sie frontal mit einer Straßenlaterne. Die Fahrerin blieb unverletzt und es entstand Schaden am Pkw und der Laterne. Mit Beginn der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren