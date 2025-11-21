Polizei Braunschweig

POL-BS: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 29.09.25

Seit heute wird der 44-jährige Mirco M. vermisst. Er wurde letztmalig am 29.09.2025 in Braunschweig gesehen. Aufgrund des Krankheitsbildes des Mannes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dieser in hilfloser Lage befinden könnte. Der Vermisste ist ca. 1,75 m groß, mager, hat schwarze Haare und trägt üblicherweise einen Drei-Tage-Bart. Gegebenenfalls ist er mit einem schwarzen, klappbaren City-Fahrrad unterwegs. Zeugen, die den Vermissten gesehen haben, werden gebeten umgehend die Polizei zu informieren.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531 476 2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell