PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall durch vereiste Scheiben

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 21.11.2025, 00:30 Uhr

Fahrerin kollidiert mit Straßenlaterne

In der Nacht auf Freitag versuchte eine 23-jährige Braunschweigerin mit ihrem Pkw in der Innenstadt zu wenden. Aufgrund der durch die Minusgrade vereisten und beschlagenen Scheiben kollidierte sie frontal mit einer Straßenlaterne. Die Fahrerin blieb unverletzt und es entstand Schaden am Pkw und der Laterne. Mit Beginn der kalten Jahreszeit und den ersten frostigen Nächten weist die Polizei alle Verkehrsteilnehmenden erneut auf eine wichtige, aber oft unterschätzte Sicherheitsmaßnahme hin: Eis und Schnee müssen vor Fahrtantritt vollständig von allen Autoscheiben entfernt werden. Schon kleine Sichtfelder - sogenannte "Gucklöcher" - erhöhen das Unfallrisiko erheblich. Wer mit vereisten Scheiben fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 10:29

    POL-BS: Zeugenaufruf - Gefährliche Körperverletzung in Diskothek

    Braunschweig (ots) - Kalenwall, 03.10.2025, 00:50 Uhr Unbekannter schlägt Partygast Bereits Anfang Oktober ist es in der Diskothek "42 Grad Fieber" zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil eines 17-Jährigen gekommen. Zwei unbekannte Täter schlugen dem Jugendlichen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt der 17-Jährige Verletzungen, die zu einem ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:30

    POL-BS: Zeugenaufruf - zwei Handtaschen geraubt

    Braunschweig (ots) - Marstall / Schuhstraße, 15.11.2025, 06:00 bis 06:30 Uhr Unbekannte Täter rauben in zwei Fällen Bargeld Am Samstagmorgen kam es in der Innenstadt zu gleich zwei Raubstraftaten. Gegen 06:00h näherte sich ein bislang unbekannter Täter einer 75-Jährigen auf der Schuhstraße / Ecke Kohlmarkt und sprach sie an. Im Anschluss entriss er der Braunschweigerin die Handtasche. Darüber hinaus schlug der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren