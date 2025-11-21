Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall durch vereiste Scheiben

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 21.11.2025, 00:30 Uhr

Fahrerin kollidiert mit Straßenlaterne

In der Nacht auf Freitag versuchte eine 23-jährige Braunschweigerin mit ihrem Pkw in der Innenstadt zu wenden. Aufgrund der durch die Minusgrade vereisten und beschlagenen Scheiben kollidierte sie frontal mit einer Straßenlaterne. Die Fahrerin blieb unverletzt und es entstand Schaden am Pkw und der Laterne. Mit Beginn der kalten Jahreszeit und den ersten frostigen Nächten weist die Polizei alle Verkehrsteilnehmenden erneut auf eine wichtige, aber oft unterschätzte Sicherheitsmaßnahme hin: Eis und Schnee müssen vor Fahrtantritt vollständig von allen Autoscheiben entfernt werden. Schon kleine Sichtfelder - sogenannte "Gucklöcher" - erhöhen das Unfallrisiko erheblich. Wer mit vereisten Scheiben fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell