Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll prüft Beschäftigungsverhältnisse auf dem Nibirii-Festival am Dürener Badesee

Aachen (ots)

Am 23. August 2025 prüften Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Aachen auf dem Nibirii-Festival in Düren, ob Arbeitgeber*innen ihre Arbeitnehmer*innen ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet hatten. Gegenstand der Prüfungen waren die Kontrolle der Beschäftigungsverhältnisse im Gebäudereinigungs-, Wach und Sicherheits- sowie Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe. Die Zöllner*innen befragten 45 Arbeitnehmer*innen aus 18 Unternehmen. Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt: 1. 24 Arbeitnehmer*innen wurden nicht rechtzeitig angemeldet 2. 1 ausländischer Arbeitnehmer war nicht im Besitz einer Arbeitserlaubnis 3. 1 Arbeitgeber beschäftigte einen ausländischen Arbeitnehmer ohne Arbeitserlaubnis Zudem waren mehr als 10 Arbeitnehmer*innen nicht angemeldet, sodass der Verdacht einer Straftat - Vorenthalten und Veruntreuung von Beiträgen zur Sozialversicherung - besteht. Die Auswertung der bei den Prüfungen erhobenen Daten dauert an.

