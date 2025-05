Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Flammersfeld (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 12.25 Uhr, ereignete sich in Flammersfeld ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die Raiffeisenstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Raiffeisenstraße/Rheinstraße beabsichtigte er, die Rheinstraße geradeaus zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der die Rheinstraße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Neuwied befuhr. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 44-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell