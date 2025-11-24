Polizei Braunschweig

POL-BS: Orange Day 2025 - Polizeidirektion Braunschweig

Braunschweig (ots)

Unter dem Motto "Orange the World" wird am 25.November 2025 auf das anhaltende Problem häuslicher und auch sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Der Aktionstag richtet den Fokus auf die Prävention sowie die Aufklärung und Unterstützung von Betroffenen. Polizeipräsident Thomas Ring: "Gewalt gegen Frauen und Mädchen bleibt in Deutschland ein gravierendes Problem. Der Schutz vor Gewalt, auch und insbesondere der Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt eine zentrale Aufgabe und Inhalt von Polizeiarbeit. Tagtäglich sind Polizistinnen und Polizisten in der Polizeidirektion Braunschweig im Einsatz, um diesen Schutz zu gewährleisten." Der Langzeitvergleich zeigt eine Steigerung der Fälle von häuslicher Gewalt. Im Jahr 2024 wurden nach bundeseinheitlichen Kriterien 4.837 Fälle erfasst, was einen Zuwachs um 227 Fälle im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Sowohl in Fällen von partnerschaftlicher Gewalt (2.775) als auch bei Gewalt innerhalb der Familie (1.494) stiegen die Zahlen gegenüber den Vorjahren.

Thomas Ring: "Anhand der immer noch steigenden Fallzahlen wird deutlich, dass wir als Polizei der Thematik "häusliche Gewalt" weiterhin konsequent entgegentreten müssen. Sowohl bei der Verhinderung, als auch bei der Verfolgung derartiger Straftaten. Das allein reicht aber nicht aus. Es besteht eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Umdenkens im Sinne von Bewusstseinsbildung und Null-Toleranz gegenüber Macht- und Kontrollgewalt. Nur so kann eine Kultur entstehen, in der Frauen und Mädchen jederzeit sicher und gewaltfrei leben können. " Auch in den Polizeiinspektionen wird der "Orange Day" zum Anlass genommen, um auf unterschiedliche Weise das Thema sichtbar und wahrnehmbar zu machen.

