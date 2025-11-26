POL-BS: Eigentümer gesucht Östliches Ringgebiet, 07.11.2025, 01:00 Uhr

Polizei Braunschweig

Braunschweig (ots)

Fahrrad sichergestellt

Am 07.11.2025 machte ein Hinweisgeber die Polizei auf eine Person aufmerksam, die in einem Gebüsch versteckt an einem Fahrrad montierte. Am Fahrrad befanden sich zwei unterschiedliche Laufräder. Zudem konnte ein einzelnes, zum Fahrrad passendes Rad samt Faltschloss aufgefunden werden. Die Person, die vor Ort angetroffen werden konnte, machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Rades. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Es wurde sichergestellt. Im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens sucht die Polizei nun u.a. nach dem Eigentümer des Rades und Zeugen, die gegebenenfalls Angaben zu dem Fahrrad machen können.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315 entgegen.

