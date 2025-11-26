PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Unfall auf der Autobahn

Braunschweig (ots)

A 39, Höhe Salzgitter, 26.11.2025, 07:50 Uhr

Hoher Sachschaden durch verlorenes Fahrzeugteil

Am heutigen Morgen ist die Seitenwand eines Kfz-Anhängers auf der Richtungsfahrbahn Salzwedel zum Hindernis für mehrere Fahrzeuge geworden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Seitenwand kurz zuvor von einem Kfz-Anhänger aufgrund technischer Mängel gelöst hat und folglich auf die Fahrbahn gefallen ist.

Zwischen den Anschlussstellen Salzgitter-Lebenstedt Nord und der Rastanlage Hüttenblick sind insgesamt vier nachfolgende Fahrzeuge über das Fahrzeugteil gefahren. Zwei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren.

Durch abbremsende Fahrzeuge ist es zudem zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem drei Pkw beteiligt waren. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Die aufgefundene Seitenwand des Kfz-Anhängers ist silberfarben und gehört vermutlich zu einem Anhänger der Marke Debon.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Anhänger bzw. zum Zugfahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter 0531-476 3715 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

