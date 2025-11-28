PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Prävention auf dem Weihnachtsmarkt

POL-BS: Prävention auf dem Weihnachtsmarkt
  • Bild-Infos
  • Download

Braunschweig (ots)

Informationen der Polizei zum Thema Taschendiebstahl und Falschgeld

Alle Jahre wieder kommt es in der Weihnachtszeit, insbesondere rund um den Weihnachtsmarkt, zu Taschendiebstählen. Auch wenn die Polizei Braunschweig in den vergangenen Jahren nur wenige Taten auf dem Weihnachtsmarkt zu verzeichnen hatte, bleibt die Problematik im Weihnachtstrubel bestehen. Auch im Gedränge der Einkaufshäuser oder an Bus- und Bahnhaltestellen, beispielsweise auf dem Nachhauseweg von der Weihnachtsfeier, schlagen die Täter zu. Damit es erst gar nicht zum Taschendiebstahl kommt, waren Heinz-Werner Laue, Julia Mispelhorn und Johannes Schrödl, Sachbearbeiter im Präventionsteam der Polizeiinspektion Braunschweig, am Donnerstag auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt unterwegs, um Plakate zu verteilen. Hierbei kamen sie mit den Standbetreibern und den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Die Plakate sollen dabei helfen, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürgern zu stärken und sie stetig daran zu erinnern auf ihre Wertsachen Acht zu geben.

Im vergangenen Jahr konnte zudem festgestellt werden, dass auf dem Weihnachtsmarkt mehrfach Falschgeld in Umlauf gebracht wurde. Auch hier wurden insbesondere die Standbetreiber sensibilisiert und mit den aktuellen Informationen zu den Fälschungsmerkmalen der Geldscheine versorgt. Die Betreiber und Besucher nahmen die polizeiliche Präventionsarbeit äußerst positiv auf.

Die Polizei rät: Nehmen Sie nur das Nötigste mit auf den Weihnachtsmarkt oder die Weihnachtsfeier. Nutzen Sie die Innentaschen von Jacke, Rucksack oder Handtasche. Tragen Sie Wertgegenstände körpernah und denken Sie daran, die Reißverschlüsse zu schließen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:37

    POL-BS: Zeugenaufruf nach Unfall auf der Autobahn

    Braunschweig (ots) - A 39, Höhe Salzgitter, 26.11.2025, 07:50 Uhr Hoher Sachschaden durch verlorenes Fahrzeugteil Am heutigen Morgen ist die Seitenwand eines Kfz-Anhängers auf der Richtungsfahrbahn Salzwedel zum Hindernis für mehrere Fahrzeuge geworden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Seitenwand kurz zuvor von einem Kfz-Anhänger aufgrund technischer Mängel gelöst hat und folglich auf die Fahrbahn gefallen ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:27

    POL-BS: Festnahme nach Diebstahl

    Braunschweig (ots) - Rühme, 26.11.2025, 01:05 Uhr Täter nach Flucht gestellt In den frühen Morgenstunden bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zwei Personen auf dem Gelände eines Autohauses, welche an Fahrzeugen hantierten. Die Personen überkletterten zuvor einen Zaun und gelangten so auf den Hinterhof des Autohauses. Von dort aus entwendeten sie vermutlich Fahrzeugteile und flüchteten anschließend mit einem Pkw. Durch den Sicherheitsdienst wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren