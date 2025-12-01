Polizei Braunschweig

POL-BS: Benefizkonzert der ZPD Niedersachsen und PD Braunschweig erzielt 3.000 Euro für die interaktive Dauerausstellung "Rosenstraße 76"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 01.12.2025:

Unter dem Motto "Mit Musik helfen" fand am 28. November 2025 das traditionelle Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Mehrzweckhalle in der Friedrich-Voigtländer-Straße 41 statt.

Bereits zum 28. Mal organisierte die Zentrale Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen gemeinsam mit der Polizeidirektion Braunschweig (PD Braunschweig) das Konzert zum wohltätigen Zweck.

Der Erlös des Abends in Höhe von 3.000 Euro kam der interaktiven Dauerausstellung "Rosenstraße 76" im Bruchtorwall in Braunschweig zugute. Roger Fladung, Polizeipräsident der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und diesjähriger Schirmherr, überreichte gemeinsam mit Thomas Ring, Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig, sowie Franz Mahncke, Vorsitzender des Vereins "Freunde der Polizei", den symbolischen Scheck an die Koordinatorinnen der Ausstellung, Stefanie Kuper und Antonia Marienfeld. Sie werden den Erlös in die Weiterentwicklung der Dauerausstellung investieren.

Roger Fladung betonte: "Das Konzert zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Gemeinsinn in unserer Region steckt. Besonders freut mich, dass wir mit diesem Benefizkonzert nicht nur Menschen durch Musik verbinden, sondern zugleich ein Präventionsangebot unterstützen, das von großer gesellschaftlicher Bedeutung ist. Die Ausstellung 'Rosenstraße 76' macht sichtbar, was im Alltag oft übersehen wird, und bietet gerade jungen Menschen Orientierung, um häusliche Gewalt zu erkennen und Wege aus belastenden Situationen zu finden."

Thomas Ring ergänzte: "Das große Interesse an diesem Konzert macht deutlich, wie groß die Bereitschaft ist, sich mit dem Thema häusliche Gewalt auseinanderzusetzen. Diese Unterstützung stärkt unser gemeinsames Ziel, Betroffenen verlässliche Wege zur Hilfe zu eröffnen und das Umfeld für ihre Situation zu sensibilisieren."

Das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung des Chefdirigenten Martin Spahr präsentierte gemeinsam mit dem Gesangssolisten Bendix Amonat eine musikalische Reise durch die Metropolen der Welt. Die Auswahl reichte von ruhigen, adventlichen Werken wie "Morning Star Variations", über "Lux Aurumque" bis hin zu "In the Bleak Midwinter", die das Publikum stimmungsvoll auf die Vorweihnachtszeit einstimmten. Gleichzeitig führten Titel wie "L.A. is my Lady", "The Girl from Ipanema" oder "Barcelona" gemeinsam mit dem Gesangssolisten Bendix Amonat einmal rund um die Welt.

Ein besonderer Publikumsliebling war der 2025er Honig der Braunschweiger Polizeibienen, der exklusiv an diesem Abend erhältlich war. Rund 204 Gläser waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen und trugen zusätzlich zur Erhöhung der Spendensumme bei.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell