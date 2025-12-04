Polizei Braunschweig

POL-BS: Zunächst Unbekannter attackiert junge Frau

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

27.11.25, 07.30 Uhr

28-Jährige verletzt

Am frühen Morgen des 27. November kam es vor den Fahrstühlen im Schlosscarree zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine junge Frau. Während die 28-Jährige in diesem Bereich wartete, kam plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zu, bespuckte sie und schlug ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend riss er die Frau zu Boden und trat mehrfach auf sie ein. Dann entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt durch den Angriff mehrere Verletzungen im Gesicht und am Kopf.

In einem nahegelegenen Kiosk suchte sie anschließend Hilfe. Von hier aus wurde auch die Polizei alarmiert. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief zunächst negativ. Aufgrund der prägnanten Beschreibung des Angreifers, ergaben sich jedoch Hinweise, dass der Mann den am Schlosscarree befindlichen Kiosk regelmäßig aufsuchen würde.

Am gestrigen Morgen wurde dem Polizeikommissariat Mitte dann mitgeteilt, dass der beschriebene Täter nun wieder am Kiosk aufgetaucht sei. Sofort entsandte Beamte konnten den Mann folglich vor Ort festnehmen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem festgenommenen 23-Jährigen tatsächlich um den Angreifer vom 27. November handelt.

Anfang November gab es in der Casparistraße bereits eine gleichgelagerte Tat. Auch hier wurde eine Frau von hinten angegriffen und anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Da die Angaben des 23-Jährigen offerierten, dass er eine, eventuell auch krankhaft bedingte, frauenfeindliche Grundeinstellung hat, wird auch ermittelt, ob er auch für diese Tat in Frage kommt. Darüber hinaus räumte er den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln ein und er ist in der Vergangenheit außerhalb von Braunschweig bereits wegen Gewaltdelikten und anderen Anfeindungen in Erscheinung getreten.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

