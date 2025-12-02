PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1133) Zeugenaufruf nach Einbruch in Juwelier

Zirndorf (ots)

Am Dienstagmorgen (02.12.2025) brach eine bislang unbekannte Person in ein Juweliergeschäft in der Zirndorfer Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 03:00 Uhr schlug ein Unbekannter die Schaufensterscheibe des Juweliers zu Beginn der Nürnberger Straße (Hausnummer 3) ein und entwendete aus der Auslage Schmuck. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, denen rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

