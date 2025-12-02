Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1133) Zeugenaufruf nach Einbruch in Juwelier

Zirndorf (ots)

Am Dienstagmorgen (02.12.2025) brach eine bislang unbekannte Person in ein Juweliergeschäft in der Zirndorfer Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 03:00 Uhr schlug ein Unbekannter die Schaufensterscheibe des Juweliers zu Beginn der Nürnberger Straße (Hausnummer 3) ein und entwendete aus der Auslage Schmuck. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, denen rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

