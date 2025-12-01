PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1130) Ladendieb schlug auf Detektiv ein - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots)

In der Nürnberger Innenstadt setzte sich am Freitagmittag (28.11.2025) ein renitenter Ladendieb gegen seine Festhaltung zur Wehr und flüchtete. Letztlich konnte der Ladendetektiv den 29-Jährigen außerhalb des Geschäfts überwältigen und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung konnte weiteres Diebesgut und Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Der Ladendieb hielt sich gegen 13:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Karolinenstraße auf. Der Ladendetektiv des Geschäfts beobachtete, wie der 29-Jährige Handschuhe entwendete und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

Als der Ladendetektiv ihn ansprach, rannte der Tatverdächtige ihn um und flüchtete. Der Ladendetektiv verfolgte ihn und stellte ihn schließlich in der Krebsgasse. Der 29-Jährige widersetzte sich erneut der Festhaltung. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Mitte nahm den mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Der Ladendetektiv wurde durch die beiden Angriffe leicht verletzt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 29-jährigen Tatverdächtigen (aus Gambia) wurden weiteres Diebesgut sowie mehrere hundert Ecstasy-Tabletten aufgefunden.

Gegen den 29-Jährigen leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:37

    POL-MFR: (1129) Streit eskalierte - Mann mit Messer verletzt

    Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (30.11.2025) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einer Pension in Nürnberg. Ein 39-Jähriger griff seinen Kontrahenten mit einem Messer an und verletzte ihn glücklicherweise nur leicht. Gegen 23:00 Uhr geriet ein 39-jähriger Deutscher in der Scheurlstraße mit einem 37-jährigen Deutschen in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, woraufhin der 39-jährige Angreifer ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:14

    POL-MFR: (1127) Auseinandersetzung in Nürnberg - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag (28.11.2025) auf Samstag (29.11.2025) gerieten mehrere Männer in der Nürnberger Innenstadt in eine Auseinandersetzung und schlugen auf eine Person ein. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22:40 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei über Notruf eine Schlägerei in der Breiten Gasse in der Nähe des Wollengäßchen mit. Mehrere Männer schlugen auf einen am Boden liegenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren