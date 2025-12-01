Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1129) Streit eskalierte - Mann mit Messer verletzt

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (30.11.2025) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einer Pension in Nürnberg. Ein 39-Jähriger griff seinen Kontrahenten mit einem Messer an und verletzte ihn glücklicherweise nur leicht.

Gegen 23:00 Uhr geriet ein 39-jähriger Deutscher in der Scheurlstraße mit einem 37-jährigen Deutschen in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, woraufhin der 39-jährige Angreifer mehrfach mit einem Messer in Richtung seines Kontrahenten stach. Dabei verletzte er ihn lediglich leicht am Kinn und flüchtete.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort nicht mehr festnehmen. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurden Betäubungsmittel sowie ein Pedelec und ein E-Scooter aufgefunden. Bei letzteren müssen die Eigentumsverhältnisse noch geklärt werden.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell