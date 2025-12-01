PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (1127) Auseinandersetzung in Nürnberg - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Freitag (28.11.2025) auf Samstag (29.11.2025) gerieten mehrere Männer in der Nürnberger Innenstadt in eine Auseinandersetzung und schlugen auf eine Person ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:40 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei über Notruf eine Schlägerei in der Breiten Gasse in der Nähe des Wollengäßchen mit. Mehrere Männer schlugen auf einen am Boden liegenden 17-jährigen Mazedonier ein und flüchteten anschließend. Ersten Erkenntnissen zufolge war die etwa 15-köpfige Gruppe mit albanischen Flaggen unterwegs. Eine sofortige Fahndung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte blieb erfolglos.

Der 17-Jährige konnte keine genaue Personenbeschreibung abgeben. Bislang ist lediglich bekannt, dass die Täter im Alter zwischen 17 und 20 Jahre alt waren und überwiegend dunkel gekleidet waren. Einer von ihnen trug einen türkisfarbenen Pulli.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 6115 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

