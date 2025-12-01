PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1126) Alkoholisierter Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Nürnberg (ots)

Am späten Sonntagabend (30.11.2025) ereignete sich in Nürnberg-Maxfeld ein Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Ein 46-jähriger Radfahrer (deutsch/polnisch) war gegen 23:20 Uhr in der Bayreuther Straße unterwegs. Im Baustellenbereich auf Höhe des Rennwegs überquerte er dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge über die Rad- und Fußgängerfurt bei Rotlicht die Bayreuther Straße. Hierbei wurde er von einem BMW erfasst, der bei Grünlicht stadtauswärts unterwegs war. Der 46-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die 30-jährige irakische Autofahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 3000 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost trafen die ersten Maßnahmen am Unfallort. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Aus diesem Grund ordneten die Polizisten eine Blutentnahme bei dem Mann an. Im weiteren Verlauf übernahm die Verkehrspolizei Nürnberg die abschließenden Ermittlungen. Der 46-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

