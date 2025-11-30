PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1123) Mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Ansbach - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Am Wochenende (28./29.11.2025) kam es im Landkreis Ansbach zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag (16:30 Uhr) bis Samstagmorgen (09:30 Uhr) verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ansbacher Böcklerweg (Ecke Gabrielistraße).

Der Täter gelangte über die Balkontür in die Wohnung im Erdgeschoss. Hierzu war es nötig, an der Gebäuderückseite eine ca. 1,80 Meter hohe Wand zu überwinden. In der Wohnung durchwühlte der Unbekannte sämtliche Räume und entwendete Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Der zweite Fall ereignete sich in Neusitz am Samstagvormittag zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr. Der Täter gelangte über Aufhebeln des Schlafzimmerfensters in das Einfamilienhaus im Kirchfeldring. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

In einem weiteren Fall gelangte der Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Hans-Sachs-Straße in Rothenburg o.d. Tauber. Tatzeitraum ist hier Samstagnachmittag von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr. Auch in diesem Fall kann ein etwaig entstandener Entwendungsschaden noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Ansbach geführt. Auf Grund der räumlichen und zeitlichen Nähe der beiden letztgenannten Fälle zueinander prüfen die Beamten hier Tatzusammenhänge und bitten in allen frei Fällen um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken
