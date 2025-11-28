PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1120) Fußgängerin beim Rückwärtsfahren erfasst und schwer verletzt

Nürnberg (ots)

Freitagmittag (28.11.2025) erfasste der Fahrer eines Pkws in Zerzabelshof beim Rückwärtsfahren eine Passantin. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der 83-jährige Fahrer des Audi A4 befand sich gegen 11:45 Uhr in der Waldluststraße. Hier verwechselte er während eines Einpark-Versuchs möglicherweise Gas und Bremse und fuhr daraufhin mehrere Meter rückwärts über den Gehweg. Dabei kollidierte er zunächst mit einem weiteren Fahrzeug, erfasste eine 71-jährige Frau und kam letztlich an einer Hauswand zum Stehen. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Sie kam nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nimmt zur Stunde den Unfall vor Ort auf. Die Beamten werden zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kommt es im Bereich Waldluststraße zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

