Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1120) Fußgängerin beim Rückwärtsfahren erfasst und schwer verletzt
Nürnberg (ots)
Freitagmittag (28.11.2025) erfasste der Fahrer eines Pkws in Zerzabelshof beim Rückwärtsfahren eine Passantin. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.
Der 83-jährige Fahrer des Audi A4 befand sich gegen 11:45 Uhr in der Waldluststraße. Hier verwechselte er während eines Einpark-Versuchs möglicherweise Gas und Bremse und fuhr daraufhin mehrere Meter rückwärts über den Gehweg. Dabei kollidierte er zunächst mit einem weiteren Fahrzeug, erfasste eine 71-jährige Frau und kam letztlich an einer Hauswand zum Stehen. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Sie kam nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus.
Die Verkehrspolizei Nürnberg nimmt zur Stunde den Unfall vor Ort auf. Die Beamten werden zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kommt es im Bereich Waldluststraße zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.
