Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1118) Geschäft mit politischer Parole beschmiert - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten die Rollläden eines Geschäfts in der Färberstraße mit einer politischen Parole. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten brachten das rote Graffiti mit den Abmessungen 2 auf 4,5 Meter an den Schutzrollläden eines Juweliergeschäfts in der Fräberstraße an. Darüber wurde (möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt) stellenweise weiße Malerfarbe geschmiert. Bei dem Graffiti handelte es sich um eine politische Parole im Kontext des Nahostkonflikts.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

