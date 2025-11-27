PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1117) Rauchkörper in Schultoilette gezündet

Treuchtlingen (ots)

Am Donnerstagmittag (27.11.2025) sorgte ein Rauchkörper, der in einer Schule in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) gezündet worden war, für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Mehrere Personen mussten medizinisch betreut werden.

Gegen 11:00 Uhr zündeten zunächst Unbekannte in der Senefelder-Schule in Treuchtlingen einen Rauchkörper auf einer Schultoilette. Durch die Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage der Schule ausgelöst, wodurch Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurden. Mehrere Schüler und eine Lehrkraft mussten in der Folge medizinisch betreut werden. Der Schulbetrieb wurde angesichts der umfangreichen Einsatzmaßnahmen eingestellt.

Derzeit richtet sich der Verdacht gegen zwei Schüler. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Spurensicherung sowie die weiteren Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach derzeitigem Stand handelte es sich um eine freiverkäuflichen Rauchkörper.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

