Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1119) Mehrere Scheinwerfer und Außenspiegel von hochwertigen Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch (26.11.2025) auf Donnerstag (27.11.2025) entwendeten unbekannte Täter in den Nürnberger Stadtteilen Sankt Jobst, Tullnau, Veilhof und Gleißbühl Fahrzeugteile von mehreren Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Zwischen Mittwoch, 14:40 Uhr, und Donnerstag, 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von acht in der Dr.-Carlo-Schmidt-Straße, Alfons-Goppel-Straße, Ludtringstraße, Kaeppelstraße, Kressengartenstraße, Leitzstraße und Bahnhofstraße geparkten Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz Rückleuchten und Außenspiegel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort Spurensicherungen durch. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell