Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1121) Fußgängerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 1120 berichtet, erfasste der Fahrer eines Pkws am Freitagnachmittag (28.11.2025) in Zerzabelshof beim Rückwärtsfahren eine Passantin. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und ist leider mittlerweile dort verstorben.

Der 83-jährige Fahrer des Audi A4 befand sich gegen 11:45 Uhr in der Waldluststraße. Hier verwechselte er während eines Einpark-Versuchs möglicherweise Gas und Bremse und fuhr daraufhin mehrere Meter rückwärts über den Gehweg. Dabei kollidierte er zunächst mit einem weiteren Fahrzeug, erfasste eine 71-jährige Frau und kam letztlich an einer Hauswand zum Stehen. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Sie kam nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Hier erlag sie in der Nacht ihren schweren Verletzungen.

Die Bearbeitung des Unfallgeschehens obliegt der Verkehrspolizei Nürnberg.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

