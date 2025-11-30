PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1124) Schwerer Verkehrsunfall auf der A 73 - Autobahn über mehrere Stunden gesperrt

Fürth/Erlangen (ots)

Am Samstagnachmittag (29.11.2025) ereignete sich auf der A 73 in Fahrtrichtung Suhl, zwischen den Anschlussstellen Fürth-Ronhof und Fürth-Steinach ein schwerer Verkehrsunfall . Die Autobahn war im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer (türkisch) befuhr in seinem Mercedes die A 73 in Fahrtrichtung Suhl. Zwischen den genannten Anschlussstellen verlor er auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrfach in Mittel- und Außenschutzplanke. Die Ehefrau, welche sich, ebenso wie das gemeinsame Kind, mit im Pkw befand, griff ins Lenkrad und versuchte, das Fahrzeug kontrolliert zum Stehen zu bringen.

Durch den letzten Einschlag in die Schutzplanke geriet der Mercedes ins Schleudern und blieb zwischen der rechten und linken Fahrspur liegen.

Rettungskräfte holten den 48-Jährigen aus dem Fahrzeug und reanimierten ihn erfolgreich noch vor Ort. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ehefrau (47) blieb unverletzt, die Tochter (15) zog sich leichte Verletzungen (Beule am Kopf) zu.

Am Pkw entstand ein (Total-) Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an, welcher bei der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen unterstützte.

Die A 73 war zum Zwecke der Verletztenversorgung und anschließenden Unfallaufnahme für mehrere Stunden (bis ca. 18:30 Uhr) gesperrt. Einem Fanbus, welcher nach dem Fußballspiel zwischen Greuther Fürth und dem VfL Bochum im Stau feststeckte, wurde aus polizeitaktischen Gründen die Durchfahrt der Sperrung ermöglicht.

Gegen den Unfallfahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 11:42

    POL-MFR: (1123) Mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Ansbach - Zeugen gesucht

    Ansbach (ots) - Am Wochenende (28./29.11.2025) kam es im Landkreis Ansbach zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von Freitagnachmittag (16:30 Uhr) bis Samstagmorgen (09:30 Uhr) verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ansbacher Böcklerweg (Ecke ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 11:36

    POL-MFR: (1122) Mann verletzte Mitbewohner mit Messer schwer und stellte sich im Anschluss selbst

    Nürnberg (ots) - Am Samstagmittag (29.11.2025) rief ein 59-Jähriger beim Polizeinotruf an und teilte mit, seinen Bekannten in der gemeinsamen Wohnung im Nürnberger Westen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Bei Eintreffen der Streifen bestätigten sich die Angaben des Mannes. Nachdem der 59-Jährige gegen 12:45 Uhr den Notruf gewählt hatte, fuhren mehrere ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 11:28

    POL-MFR: (1121) Fußgängerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

    Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 1120 berichtet, erfasste der Fahrer eines Pkws am Freitagnachmittag (28.11.2025) in Zerzabelshof beim Rückwärtsfahren eine Passantin. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und ist leider mittlerweile dort verstorben. Der 83-jährige Fahrer des Audi A4 befand sich gegen 11:45 Uhr in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren