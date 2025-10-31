PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OF: Mutmaßliche Schussabgabe auf Shisha-Bar: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Langen (ots)

(lei) Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer mutmaßlichen Schussabgabe auf eine Shisha-Bar in der Mörfelder Landstraße, die sich in der Nacht zu Freitag ereignet hat. Die Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen in dem Sachverhalt aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Der oder die Täter hatten gegen 2 Uhr offensichtlich mehrmals von außen auf die Glasfront eines vorgelagerten Wintergartens des Lokals geschossen, wodurch Scheiben zu Bruch gingen und Sachschaden entstand. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Eine umgehende Fahndung mit mehreren Streifenwagen brachte bis dato keine Ergebnisse.

Wem die Schüsse galten, wer sie abgab und vor allem warum, das ist nun Teil der weiteren Aufklärung des Geschehens, zu dem die Beamtinnen und Beamten auch um Mithilfe aus der Bevölkerung bitten. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei zu melden.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten noch in der Nacht umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort ein und sperrten den Tatort zu diesem Zwecke ab. Vor Ort fanden sie unter anderem mehrere Patronenhülsen, die sichergestellt wurden.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

