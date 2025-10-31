Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: SAVE THE DATE: Neue Ziele? - Informationen für Berufsumsteiger

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

(jm) Sie stehen bereits mitten im Berufsleben oder gehen einem Studium nach? Sie möchten sich nochmal umorientieren, etwas völlig Neues machen und hatten schon immer den Wunsch zur Polizei zu gehen? Wir laden Sie zu unserer Infoveranstaltung am 2. Dezember 2025, um 18.30 Uhr, in das Polizeipräsidium Südosthessen, am Spessartring 61 in Offenbach ein.

Das Team der Einstellungsberatung wird Ihnen wichtige Informationen rund um Bewerbung, Eignungsauswahlverfahren, Studium und die vielfältigen Arbeitsbereiche der Polizei geben. Zudem können Sie sich mit einem Polizeihauptkommissar und einer Kriminaloberkommissarin austauschen, die in der Vergangenheit ebenfalls einen Berufswechsel vorgenommen hatten. Im Anschluss haben Sie noch die Möglichkeit den Sporttest unseres Eignungsauswahlverfahrens zu durchlaufen.

Das Angebot richtet sich an Interessierte, die die Schule bereits verlassen haben und die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Polizeiberuf erfüllen (Abitur, Fachhochschule oder ein entsprechender Bildungsabschluss sowie Realschule mit dreijähriger anerkannter Berufsausbildung mit einer Abschlussnote 2,5 oder besser, nicht älter als 36 Jahre alt; weitere Voraussetzungen unter https://karriere.polizei.hessen.de).

Die Plätze für die Veranstaltung sind begrenzt. Wir bitten um schriftliche Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse: einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de.

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Südosthessen oder telefonisch unter 069 8098-1231/1232.

Offenbach 31.10.2025, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell