Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1125) Größerer Drogenfund auf der Autobahn - Haft

Erlangen (ots)

Eine Verkehrskontrolle auf der A 3 am Sonntagabend (30.11.2025) führte zur Entdeckung einer größeren Menge Betäubungsmittel bei einem Pkw-Fahrer. Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest.

Gegen 17:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Erlangen auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau/Linz, auf Höhe der Raststätte Aurach, einen Mercedes. Die Beamten entdeckten im Fahrzeug des 57-jährigen deutschen Fahrers Tragetaschen mit mehreren Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie mehrere tausend Euro Bargeld.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen sofort fest. Die Staatsanwaltschaft Erlangen stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei. Der 57-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

    POL-MFR: (1123) Mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Ansbach - Zeugen gesucht

    Ansbach (ots) - Am Wochenende (28./29.11.2025) kam es im Landkreis Ansbach zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von Freitagnachmittag (16:30 Uhr) bis Samstagmorgen (09:30 Uhr) verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ansbacher Böcklerweg (Ecke ...

    POL-MFR: (1122) Mann verletzte Mitbewohner mit Messer schwer und stellte sich im Anschluss selbst

    Nürnberg (ots) - Am Samstagmittag (29.11.2025) rief ein 59-Jähriger beim Polizeinotruf an und teilte mit, seinen Bekannten in der gemeinsamen Wohnung im Nürnberger Westen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Bei Eintreffen der Streifen bestätigten sich die Angaben des Mannes. Nachdem der 59-Jährige gegen 12:45 Uhr den Notruf gewählt hatte, fuhren mehrere ...

