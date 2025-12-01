Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1125) Größerer Drogenfund auf der Autobahn - Haft
Erlangen (ots)
Eine Verkehrskontrolle auf der A 3 am Sonntagabend (30.11.2025) führte zur Entdeckung einer größeren Menge Betäubungsmittel bei einem Pkw-Fahrer. Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest.
Gegen 17:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Erlangen auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau/Linz, auf Höhe der Raststätte Aurach, einen Mercedes. Die Beamten entdeckten im Fahrzeug des 57-jährigen deutschen Fahrers Tragetaschen mit mehreren Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie mehrere tausend Euro Bargeld.
Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen sofort fest. Die Staatsanwaltschaft Erlangen stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei. Der 57-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.
Erstellt durch: Michael Sebald / mc
