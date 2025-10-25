Feuerwehr Drolshagen

FW Drolshagen: Gartenhütte nahe Schrebershof in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Gegen 18:15 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Drolshagen zu dem Brand einer Gartenhütte nahe der Ortschaft Schreibershof alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Hütte bereits im Vollbrand. Die Löschwasserversorgung wurde über Tanklöschfahrzeuge und das Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Tank sicher gestellt. Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten das Gebäude und verhinderten ein Übergreifen auf das Umfeld.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Löschzüge aus Drolshagen und Iseringhausen sowie ein Rettungswagen zum Eigenschutz. Der Löschzug Dörspetal (Feuerwehr der Stadt Bergneustadt) stellte zwischenzeitlich den Grundschutz für die Stadt Drolshagen sicher.

Nach rund 2 Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die eingesetzten Kräfte konnten anschließend wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Drolshagen, übermittelt durch news aktuell