PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1128) Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarkts - Feierlicher Start in die Adventszeit

POL-MFR: (1128) Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarkts - Feierlicher Start in die Adventszeit
  • Bild-Infos
  • Download

Nürnberg (ots)

Mit einer stimmungsvollen Eröffnung am Freitagabend (28.11.2025) ist der Nürnberger Christkindlesmarkt erfolgreich in die Adventszeit gestartet. Zum Prolog des Christkinds fanden sich rund 25.000 Besucher auf dem Nürnberger Hauptmarkt und in den vielen Nebenstraßen des Marktgeländes ein.

Aufgrund des starken Besucheraufkommens war eine Lenkung der Besucherströme - gerade kurz vor Beginn des Prologs - erforderlich, um einen sicheren und für alle Besucherinnen und Besucher angenehmen Ablauf zu gewährleisten. Die Eröffnung verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und völlig störungsfrei.

Auch an den folgenden beiden Tagen des Eröffnungswochenendes setzte sich dies so fort. Am Samstag und auch am Sonntag war der Markt gut gefüllt, wobei der Sonntag - wohl auf Grund der Wetterlage - den etwas weniger stark besuchten Tag darstellte.

Am Samstagabend stellten uniformierte Kräfte gegen 18:15 Uhr auf dem Christkindlesmarkt eine kleine Drohne über dem Hauptmarkt, zwischen Waag- und Tuchgasse fest. Wenige Minuten später konnten Beamte den Piloten feststellen, woraufhin dieser die Drohne sicher landete.

Eine Befragung des Mannes ergab, dass er lediglich schöne Bilder für seine Bloggertätigkeit erstellen wollte; die Flugverbotszone war ihm angezeigt worden, er hatte diese jedoch ignoriert.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang noch einmal explizit darauf hinweisen, dass es verboten ist, Drohnen über dem Nürnberger Christkindlesmarkt fliegen zu lassen und bittet eindrücklich darum, dies zu unterlassen! Das Verbot dient insbesondere dem Schutz der zahlreichen Besucherinnen und Besucher, da bereits kleine Drohnen über Menschenmengen bei technischen Defekten oder Steuerfehlern eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen.

Gegen den 46-jährigen Drohnenpiloten leiteten die Beamten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Abschließend wünscht das Polizeipräsidium Mittelfranken eine besinnliche Adventszeit und setzt weiterhin auf ein friedliches und rücksichtsvolles Miteinander.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:14

    POL-MFR: (1127) Auseinandersetzung in Nürnberg - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag (28.11.2025) auf Samstag (29.11.2025) gerieten mehrere Männer in der Nürnberger Innenstadt in eine Auseinandersetzung und schlugen auf eine Person ein. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22:40 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei über Notruf eine Schlägerei in der Breiten Gasse in der Nähe des Wollengäßchen mit. Mehrere Männer schlugen auf einen am Boden liegenden ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:05

    POL-MFR: (1126) Alkoholisierter Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

    Nürnberg (ots) - Am späten Sonntagabend (30.11.2025) ereignete sich in Nürnberg-Maxfeld ein Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein 46-jähriger Radfahrer (deutsch/polnisch) war gegen 23:20 Uhr in der Bayreuther Straße unterwegs. Im Baustellenbereich auf Höhe des Rennwegs überquerte er dem aktuellen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:53

    POL-MFR: (1125) Größerer Drogenfund auf der Autobahn - Haft

    Erlangen (ots) - Eine Verkehrskontrolle auf der A 3 am Sonntagabend (30.11.2025) führte zur Entdeckung einer größeren Menge Betäubungsmittel bei einem Pkw-Fahrer. Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest. Gegen 17:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Erlangen auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau/Linz, auf Höhe der Raststätte Aurach, einen Mercedes. Die Beamten entdeckten im Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren