Polizei Braunschweig

POL-BS: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

04.12.25, 22.30 Uhr

Führerschein eines 18-Jährigen sichergestellt

Am späten Donnerstagabend fiel einer Funkstreifenbesatzung auf der Donaustraße ein dunkler VW Golf auf, der unter starker Beschleunigung in Richtung Münchenstraße fuhr. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, den Fahrer des VW Golf zu kontrollieren. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit gelang zunächst jedoch nicht, zu dem Fahrzeug aufzuschließen. Erst an der Ampel-Kreuzung Emsstraße konnte auf der Münchenstraße wieder Sichtkontakt zum VW hergestellt werden. Hier konnte beobachtet werden, wie der Fahrer das für ihn angezeigte Rotlicht missachtete und weiter stadteinwärts fuhr. Ein Fahrzeug, dass zu diesem Zeitpunkt aus der Emsstraße auf die Münchenstraße stadteinwärts einbog, musste folglich stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der VW Golf wurde stark abgebremst und musste ruckartig nach rechts lenken, um nicht mit dem einbiegenden Fahrzeug zu kollidieren. Anschließend fuhr er weiter. Hinter der "Graffiti-Brücke" bog der Golf dann nach links in den Pippelweg ein. Hier konnten die Beamten dem Fahrer Haltezeichen signalisieren und folglich kontrollieren. Beim Fahrer handelte es sich um einen 18-jährigen Braunschweiger. Zum Vorhalt seines verkehrswidrigen Verhaltens hatte er zwar eine Erklärung, die jedoch hinsichtlich einer Rechtfertigung zweifelhaft ist.

Zwecks weiterer Maßnahmen wurde er einer Polizeidienststelle zugeführt. Hier wurde im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sein Führerschein sichergestellt. Anschließend wurde er wieder entlassen.

Ebenfalls werden nun Zeugen gesucht, die Beobachtungen hinsichtlich der Fahrweise des jungen Mannes gemacht haben. Insbesondere wird die Fahrerin oder der Fahrer des Fahrzeugs gesucht, die/der aus der Emsstraße auf die Münchenstraße eingebogen ist und einer Beinahekollision entgangen ist. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515 entgegen.

