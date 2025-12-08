PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Körperverletzung in Straßenbahn

Braunschweig (ots)

Straßenbahn Linie 1, Höhe Haltestelle Schmalbachstraße, 27.11.2025, 19:55 Uhr

Unbekannter schlägt Fahrgast

Bereits Ende November ist es in der Straßenbahnlinie 1, Fahrtrichtung Wenden, zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil eines 48-Jährigen gekommen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Mann den 48-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat.

Dadurch erlitt das Opfer blutende Wunden im Gesicht und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Er selbst konnte aufgrund seiner Alkoholisierung keine Angaben zum Täter machen.

Der Zeuge gibt an, dass es sich bei dem Täter um einen 1,60 m - 1,70 m großen Mann mit dunklen, lockigen Haaren handelte. Er trug eine dunkle, glänzende Jacke. Der Täter stieg nach der Tat an der Haltestelle Schmalbachstraße aus und entfernte sich zu Fuß in Richtung Vorwerksiedlung.

Möglicherweise soll der 48-Jährige versehentlich nach einer fremden Tasche gegriffen haben.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Straßenbahn befunden haben und Angaben zum Täter machen können. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

