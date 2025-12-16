LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 53-Jähriger
Elleben/ Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)
Seit heute Morgen fahndete die Polizei öffentlich nach einer vermissten 53-jährigen Frau. Diese wurde durch Polizeikräfte aufgefunden. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (jd)
