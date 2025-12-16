LPI-GTH: Alkoholisiert
Eisenach (ots)
Ein 32-jähriger Fahrer eines Radladers wurde heute Morgen in der Gothaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)
