PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots)

Ein 32-jähriger Fahrer eines Radladers wurde heute Morgen in der Gothaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Frontalzusammenstoß

    Gotha (ots) - Ein 50-jähriger Opel-Fahrer befuhr heute Morgen die Enckestraße in Richtung Europa-Kreuzung und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden BMW eines 45-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wodurch der 45-Jährige sowie ein mitfahrendes Kleinkind im Alter von 2 Jahren verletzt wurden. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:24

    LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 53-Jähriger

    Elleben/ Riechheim (Ilm-Kreis) (ots) - Seit heute Morgen fahndete die Polizei öffentlich nach einer vermissten 53-jährigen Frau. Diese wurde durch Polizeikräfte aufgefunden. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Diese dürfen nicht mehr ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

    Bittstädt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 14-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit einer Simson den Weg vom Ortszentrum in Richtung Kiesgrube. Der Mopedfahrer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, womit er offenbar nicht einverstanden war. Er versuchte zu flüchten. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass weder das Moped versichert war, noch der Fahrzeugführer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem trug der 14-Jährige keinen Helm. Die Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren