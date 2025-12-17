LPI-GTH: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich
Ilmenau (ots)
Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr in den späten Stunden des gestrigen Abends die Straße "Am Vogelherd" in Richtung der im Bereich befindlichen Tankstelle. An der Kreuzung zur Bücheloher Straße übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Fahrer eines VW, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. (jd)
