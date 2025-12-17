LPI-GTH: Verkehrsunfall
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Die Dorfstraße war gestern Abend aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär voll gesperrt. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Straße, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden 32-jährigen Skoda-Fahrer. Infolgedessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, ein 20-jähriger Mitfahrer des VW-Fahrers wurde leicht verletzt. (jd)
