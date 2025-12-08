Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (08.12.2025) war ein 47-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto in der Remboldstraße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte gegen 02:30 Uhr den Autofahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Zudem zeigte der 47-Jährige drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der 47-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

